TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 2 - Cizre Bld: 3
Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 4. hafta müsabakasında sahasında Cizre Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 4. hafta müsabakasında sahasında Cizre Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu.
Salon: Solhan
Hakemler: Mahmut Karaca, Alper Üğüten
Solhanspor: İkbal Taha Dogu, Kadircan İşeri, Çağlar Aksoylu, Numan Çalışkan, Murat Yılmaz, Mustafa Cevat Ünver, Muhammet Delibas, Rıfat Erden Çevikel, Murat Karakaya, Nur Muhammed İlbas, Hakan Polat, Onur Kurt, Göktuğ Şeref, Burak Hazırol (L), Besnik Berkay Tanık
Cizre Bld.: Celal Yalçın, Sabit Karaağac, Abdullah Belik (L), Özdemir Umut (L), Sercan Abanoz, Burak Köse, Muhammed Balamir, Eren Koparıcı, Demirci Caner, Yusuf Olgun, Ali Candan, Arıas Guzman Luıs Antonıo
Setler: 22-25, 25-18, 25-15, 22-25, 15-7
Süre: 30, 26, 23, 27, 15 (121 dakika)
Kaynak: İHA
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