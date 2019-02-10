İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Malatya B. Belediye: 0

TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Malatya B. Belediye: 0

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 20. hafta müsabakasında Malatya Büyükşehir Belediye Voleybol takımını 3-0 mağlup etti.

TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Malatya B. Belediye: 0

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 20. hafta müsabakasında Malatya Büyükşehir Belediye Voleybol takımını 3-0 mağlup etti.

Salon: Solhan Gençlik Hizmetleri

Hakemler: M. Hayrı Yılmaz, Yavuz Yalçın

Solhanspor: Yasin Akgül, Cem Köy, Edin Erden, Mustafa Aydın (L), Onur Saygın, Umut Yücel Baran, Murat Aslan, Goran Bjelıca, Zafer Ceyhun Tendar, Senad Ok, J.R.Sılva De Freıtas, Mert Öztürk, Furkan Cöne (L)

Malatya B. Belediye: Serkan Hacıoğlu, Gökay Sertel, Eray Güven, Ertuğrul Güven, Taha Yasin Kalkan, Aydın Güler

Setler: 25-16, 25-23, 25-18

Süre: 16, 25, 20 (61 dakika)

TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Malatya B. Belediye: 0

TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Malatya B. Belediye: 0

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.