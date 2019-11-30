TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Niksar Bld: 1
Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 8. hafta müsabakasında sahasında Niksar Belediye Voleybol takımını 3-1 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 8. hafta müsabakasında sahasında Niksar Belediye Voleybol takımını 3-1 mağlup etti.
Salon: Solhan
Hakemler: İsmail Yıldırım, Erol Türker
Solhanspor: İkbal Taha Doğu, Çağlar Aksoylu, Numan Çalışkan, Murat Yılmaz, Mustafa Cevat Ünver, Muhammet Delibaş, Rıfat Erden Çevikel, Murat Karakaya, Nur Muhammed İlbaş, Hakan Polat, Onur Kurt, Göktuğ Şeref, Burak Hazırol(L), Besnik Berkay Tanık
Niksar Bld.: Berke Öztürk, Erhan Hamarat, Aykut Güneş, Muhammet Demir (L), Taner Kabakçı, Kaan Bülbül, Murat Palavar, Tunç Ayhan, Ahmet Ağcayazı, Ramazan Kasap, Fatih Urun, Igor Merkushev, Samet Hüseyinoğlu
Setler: 25-19, 17-25, 25-13, 25-23
Süre: 23, 23, 22, 30 (98 dakika)
Kaynak: İHA
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