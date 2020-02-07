TVF Finansal Yatırımlar, Groupama'nın yüzde 10'luk Güneş Sigorta hissesini satın aldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Varlık Fonu (TVF), yüzde 100 iştiraki olan TVF Finansal Yatırımlar AŞ'nin, Güneş Sigorta A.Ş öz sermayesinin yüzde 10'unu oluşturan hisselerini satın almak konusunda hisselerin sahibi Groupama Holding Filiales et Participations ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

TVF'nin 15 Aralık 2019'daki basın açıklamasında belirttiği üzere, kamu sigorta şirketlerinin tek çatı altında birleştirilmesi projesi kapsamında halka açık kamu sigorta şirketlerinden Güneş Sigorta AŞ'nin öz sermayesinin yüzde 10’unu oluşturan hisselerin, yüzde 100 iştiraki olan TVF Finansal Yatırımlar A.Ş tarafından satın alınması konusunda hisselerin sahibi Groupama Holding Filiales et Participations ile anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Varlık Fonu (TVF) olarak bu projeyi bütünüyle, yol haritamızda belirtilen Türkiye'nin stratejik yatırımlarına sermaye sağlama, finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeyi destekleme misyonlarımız doğrultusunda değerlendiriyoruz. Projeyle ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz."





Kaynak: AA