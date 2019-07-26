TVF Plaj Ligi Türkiye Şampiyonası başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Sinop Belediyesince düzenlenen TVF Plaj Ligi Türkiye Şampiyonası eleme maçlarıyla başladı.

Kumkapı Plajı'nda 3 gün sürecek şampiyonaya 22 takım katılıyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Yönetmeni Oğuz Değirmenci, "Türkiye Voleybol Federasyonunun Türkiye çapında düzenlediği Pro Beach Tour Türkiye serisinin Sinop etabındayız. 3 gün boyunca burada 10 kadın, 12 erkek takımı mücadele edecek. Grup maçlarıyla müsabakalar bugün saat 10.00'da başladı, yarın da grupların son maçları oynanacak. Çeyrek finaller ve yarı finallerle devam edeceğiz akşam seansında. Cumartesi günü gece maçları da yapacağız burada. Yarı finaller Cumartesi akşamı oynanacak. Pazar günü ise üçüncülük ve final maçları, ardından ödül töreniyle organizasyonumuz son bulacak. Burada 4 ülkeden toplam 22 takım, 44 sporcu var. 30 bin TL para ödülü dağıtılacak ilk 8 takıma. Alınacak Pro Beach Tour puanlarının yanı sıra dünya serisine de puan veren önemli bir organizasyon Sinop etabı" dedi.

Kaynak: İHA