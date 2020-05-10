TVF'den Anneler Günü mesajı
İSTANBUL (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.TVF'nin resmi sosyal medya hesabından "AnnelerGünü" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Dünyanın en değerli varlıkları olan annelerimizin, Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız."...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
TVF'nin resmi sosyal medya hesabından "AnnelerGünü" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Dünyanın en değerli varlıkları olan annelerimizin, Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız." denildi.
Kaynak: AA
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