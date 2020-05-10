TVF'den Anneler Günü mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

TVF'nin resmi sosyal medya hesabından "AnnelerGünü" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Dünyanın en değerli varlıkları olan annelerimizin, Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız." denildi.

Kaynak: AA