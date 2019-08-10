TVHB Başkanı Eroğlu: Köpek kısırlaştırmak veteriner hekim işidir

TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, Manisa'nın Alaşehir İlçesi Belediye Başkanı'nın "köpeklerde kısırlaştırma yaptığına" ilişkin yerel basında çıkan haberleri büyük şaşkınlıkla izlediklerini belirtip, asıl mesleği doktor olan belediye başkanının bu eylemiyle yasalar karşısında suç işlediğini söyledi.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Alaşehir Belediyesi'nin köpeklerde kısırlaştırma çalışması başlattığı, ilk kısırlaştırma işlemini de asıl mesleği doktorluk olan belediye başkanının kendisinin yaptığı yönünde yerel basında haberler çıktığını belirterek, kısırlaştırma işleminin sadece veteriner hekimler tarafından yapılabileceğini beliritti. Hayvanlarla ilgili görev ve yetkilerin kime ait olduğunun yasalarda açık olarak ortaya konduğuna dikkat çeken Eroğlu,"6343 sayılı Veteriner Hekimliğin İcrasına, Türk Veteriner Hekimler Birliği ile Veteriner Hekimler Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunun 11'inci maddesinde, veteriner hekim bulunan şehir, kasaba ve köylerde, veteriner hekim olmayanların ameliyat, kısırlaştırma, muayene ve tedavi amaçlı tasarrufta bulunmaları yasaklanmıştır. Ayrıca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda, hayvanlara tıbbi ve cerrahi müdahalelerin sadece veteriner hekimler tarafından yapılabileceği açıkça belirtilmiştir" dedi.

'SAYIN BAŞKAN SUÇ İŞLEMİŞTİR'

Ali Eroğlu, Alaşehir Belediye Başkanı'nın bu eylemiyle kanunlara karşı suç işlediğinin belirterek, görev ve yetkisi bulunmayan bir konuda yöneticilik sıfatının verdiği kamu gücüne dayanarak tıbbi bir işlemin gerçekleştirilmesinin hayvan haklarına da aykırı olduğunu kaydetti. Cerrahi müdahaleye maruz kalan hayvanların bu müdahalenin ehil veteriner hekimlerce yapılması hakkına sahip olduğunu dile getiren Eroğlu, konu ile ilgili işlemlerin Manisa Veteriner Hekimler Odası'nca sürdürüldüğünü, TVHB'nin de konuyu yakından takip ettiğini belirtti. Başkan Eroğlu, etik ve yasal olmayan bir eylemin kabul edilmezliğinin, sağlıkta paydaş oldukları Türk Tabibler Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği'nce de değerlendirilmesini istediklerini sözlerine ekledi.

FOTOĞRAFLI

DHA