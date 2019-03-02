TVHB bünyesinde Gençlik Komisyonu kurulacak

TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, birlik bünyesinde Gençlik Komisyonu kuracaklarını belirterek, gençlerin, geleceğin dünyasında değişim ve gelişimin öncüsü olacaklarını söyledi.

Başkan Ali Eroğlu, Türk Eczacılar Birliği (TEB) Gençlik Komisyonu tarafından düzenlenen 2. Ulusal Gençlik Kongresi'nde yaptığı konuşmada, geleceğin dünyasının şekillendirilmesinde en büyük payın gençlerin olacağını vurguladı. Başkan Ali Eroğlu, başta bilişim sektörü olmak üzere, tüm sektörlerde hızla yaşanan gelişmelerin, yakın bir gelecekte, insanları, toplumları değiştireceğini kaydetti. Eroğlu, gençlerin bilgi, heyecan, dinamizm ve coşkusuyla değişim ve gelişimin öncülüğünü yapacağına inandığını ifade ederek, TVHB bünyesinde Gençlik Komisyonu oluşturmayı planladıklarını da açıkladı.

Konuşmasında Türk Eczacılar Birliği ve TVHB'nin Türkiye'nin iki önemli meslek örgütü olduğunu da vurgulayan Ali Eroğlu, aynı zamanda birer sivil toplum kuruluşu olan iki paydaş meslek örgütünün kamu yararına faaliyet gösterdiğini ve mesleki örgütlenmenin en güzel örneklerini oluşturduğunu söyledi. Ali Eroğlu, demokratik toplumların en önemli farkındalıklarını, sivil toplum yapılanmalarının oluşturduğunu sözlerine ekledi.

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DHA