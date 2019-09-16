TVHB heyetinden Sivas ve Yozgat’a ziyaret

VETERİNER Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, konsey üyeleriyle beraber Sivas ve Yozgat'a bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Heyet, ziyaretlerde veteriner hekimlerin ve Türk hayvancılık sektörünün sorunlarını görüştü.

Konseyi Başkanı Eroğlu, 2. Başkan Muhlis Atay, Genel Sekreter Haluk Aşkaroğlu ve konsey üyesi Sinan Sağlam, Sivas ve Yozgat'ta veteriner hekimlerin ve Türk hayvancılık sektörünün sorunları ile ilgili bir dizi temaslarda bulundu. TVHB Heyeti, ilk ziyaretini Sivas'a yaptı. Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunan TVHB Heyeti, daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nın en önemli hazırlık aşamalarından birini oluşturan 4 Eylül 1919 tarihli Sivas Kongresi'nin 100. yılı nedeniyle Sivas Kongre Merkezi'ni gezdi. Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Altay ile görüşen ve Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı ziyaret eden Başkan Ali Eroğlu ve beraberindekiler, aynı gün Sivas Veteriner Hekimler Odası'nın düzenlediği istişare toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Eroğlu, TVHB Merkez Konseyi'nin çalışmaları hakkında Sivaslı meslektaşlarını bilgilendirdi. Veteriner hekimlerin yaşadığı saha sorunları ve veteriner hekimlik hizmetleri ile ilgili uygulamada karşılaşılan sorunlara değinen Ali Eroğlu, çözüm önerileri ve ilgili mercilere yapılan girişimlerden söz ederek mesleki dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

BAŞKANLARA ZİYARET

Sivas'taki ziyaret turlarına devam eden TVHB heyeti, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, İl Müdür Yardımcısı Sami Takçı ve Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü yetkileri ile aynı zamanda Veteriner Hekim olan Divriği İlçesi Belediye Başkanı Hakan Gök, Şarkışla İlçesi Gürçayır Beldesi Belediye Başkanı Temel Toy ve Gemerek İlçesi Sızır Beldesi Belediye Başkanı Ali Tamer'i makamlarında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundular. Sivas'ın ardından Yozgat'a geçen TVHB Merkez Konseyi heyeti, Veteriner Hekimler Odası yönetimini ziyaret ederken, daha sonra geniş katılımla gerçekleştirilen toplantıda Yozgat'ta görev yapan ve faaliyet gösteren veteriner hekimlerle bir araya geldiler. İstişare toplantısında Yozgatlı meslektaşlarına TVHB'nin vizyonu, çalışmaları ve hedefleri konusunda bilgilendirme yapan Başkan Ali Eroğlu, daha sonra Çamlık TV'de yayınlanan Yozgat Gündemi isimli canlı yayının konuğu oldu. Programda sunucunun sorularını yanıtlayan Eroğlu, veteriner hekimlerin yaşadığı sorunlar üzerinde durdu. Veteriner hekimlerin kamuda istihdam edilmesi, özlük hakları, fiili hizmet zammı, veteriner hekimlik eğitimi konularına ve klinisyen veteriner hekimlerin sıkıntılarına değinen Eroğlu, güvenli gıda ve veteriner halk sağlığı konularında veteriner hekimlerin önemi ve rolü üzerinde de durdu. Çeşitli platformlarda Türk hayvancılık sektörünün kurtuluş reçetesinin dünya standartlarında veteriner hekimlik hizmetlerinin sunulmasından geçtiğini dile getiren Ali Eroğlu, Yozgat'taki TV programında da TVHB'nin bu konudaki görüşlerini kamuoyuna duyurma fırsatı buldu. Eroğlu Türkiye'de biran önce veteriner hekimlik otoritesinin merkez ve taşra yapılanmasının yaşama geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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DHA