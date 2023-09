TV+’ta yeni dizi ve filmler seyirciyle buluşuyor

İzlenme rekorları kıran Amerikan televizyon dizisi The Walking Dead'ten hayranlarının beklediği haber geldi. Geçen yıl yayınlanan 11'inci sezonunun ardından final yapan The Walking Dead'in 6 bölümlük yeni devam dizisi "The Walking Dead: Daryl Dixon', 11 Eylül'de ABD ile aynı anda TV+'ta yayınlanacak.

Dijital içerik platformu TV+, Eylül ayında da birçok içeriği izleyicisiyle buluşturmaya devam ediyor. Dünyada ilgiyle izlenen ve geçen yıl 11'inci sezonuyla ekranlara veda eden Amerikan televizyon dizisi "The Walking Dead'in 6 bölümlük ilk devam dizisi "Dead City'yi 19 Haziran'da izleyiciyle buluşturan TV+, şimdi ise serinin ikinci devam dizisi "Daryl Dixon'ı yayınlayacak. İzleyicilerden büyük ilgi gören devam dizisi "Daryl Dixon" 11 Eylül'de ABD ile aynı anda TV+ ekranlarında olacak.

Verilen bilgiye göre; The Walking Dead'in yeni dizisinde, başrol oyuncusu Norman Reedus, Daryl Dixon rolüyle geri dönecek. Dizinin sevilen karakterlerinden biri olan Daryl, kendini anlaşılamaz bir şekilde Fransa kıyısında bulacak. Zombilerle mücadelesine devam edecek olan Daryl, Paris merkezli parçalanmış ama büyüyen otokratik bir hareketin öfkesini uyandıracak. Daryl, sezon boyunca yeni görevini yerine getirmeye ve Amerika'ya dönmeye çalışacak.

Ayrıca "Dead City" ve "Daryl Dixon'dan sonra dizideki diğer karakterlerin hikâyesinden yapılacak "Rick & Michonne" dizisi de platformda seyirciyle buluşacak.

