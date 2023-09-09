TV+’ta yeni dizi ve filmler seyirciyle buluşuyor

İzlenme rekorları kıran Amerikan televizyon dizisi The Walking Dead'ten hayranlarının beklediği haber geldi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
TV+’ta yeni dizi ve filmler seyirciyle buluşuyor

İzlenme rekorları kıran Amerikan televizyon dizisi The Walking Dead'ten hayranlarının beklediği haber geldi. Geçen yıl yayınlanan 11'inci sezonunun ardından final yapan The Walking Dead'in 6 bölümlük yeni devam dizisi "The Walking Dead: Daryl Dixon', 11 Eylül'de ABD ile aynı anda TV+'ta yayınlanacak.

Dijital içerik platformu TV+, Eylül ayında da birçok içeriği izleyicisiyle buluşturmaya devam ediyor. Dünyada ilgiyle izlenen ve geçen yıl 11'inci sezonuyla ekranlara veda eden Amerikan televizyon dizisi "The Walking Dead'in 6 bölümlük ilk devam dizisi "Dead City'yi 19 Haziran'da izleyiciyle buluşturan TV+, şimdi ise serinin ikinci devam dizisi "Daryl Dixon'ı yayınlayacak. İzleyicilerden büyük ilgi gören devam dizisi "Daryl Dixon" 11 Eylül'de ABD ile aynı anda TV+ ekranlarında olacak.

Verilen bilgiye göre; The Walking Dead'in yeni dizisinde, başrol oyuncusu Norman Reedus, Daryl Dixon rolüyle geri dönecek. Dizinin sevilen karakterlerinden biri olan Daryl, kendini anlaşılamaz bir şekilde Fransa kıyısında bulacak. Zombilerle mücadelesine devam edecek olan Daryl, Paris merkezli parçalanmış ama büyüyen otokratik bir hareketin öfkesini uyandıracak. Daryl, sezon boyunca yeni görevini yerine getirmeye ve Amerika'ya dönmeye çalışacak.

Ayrıca "Dead City" ve "Daryl Dixon'dan sonra dizideki diğer karakterlerin hikâyesinden yapılacak "Rick & Michonne" dizisi de platformda seyirciyle buluşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
Son Haberler
İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Fatih Erbakan: "Orta Vadeli Ekonomik Program çözümden uzakta"
Fatih Erbakan: "Orta Vadeli Ekonomik Program çözümden uzakta"
Romanya’da Rusya’ya ait İHA parçaları bulunduğu iddiası
Romanya’da Rusya’ya ait İHA parçaları bulunduğu iddiası
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Çok Okunanlar
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Define avcılarının hedefi oldu! Kanuni’yi Rodos seferine götüren tarihi köprü yok oluyor
Define avcılarının hedefi oldu! Kanuni’yi Rodos seferine götüren tarihi köprü yok oluyor
Arkadaşlığı Kolayca Aşka Dönüştürebileceğiniz O Burç!
Arkadaşlığı Kolayca Aşka Dönüştürebileceğiniz O Burç!
Blok ve daire numaraları yanlış yazıldı, ev sahipleri mağdur oldu!
Blok ve daire numaraları yanlış yazıldı, ev sahipleri mağdur oldu!
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!