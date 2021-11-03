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Twitch, Türkiye için flaş açıklamalarda bulundu: "150 kullanıcı için harekete geçtik!"

Kara para aklama iddiaları ülkenin gündemine otururken, olaylar sonrasısonrası Twitch'ten Türkiye açıklaması geldi. 150 kişiye karşı eylül ayında harekete geçildiği bilgisi paylaşıldı.

Twitch, Türkiye için flaş açıklamalarda bulundu: "150 kullanıcı için harekete geçtik!"

Son yıllarda internet aleminin popüler uygulaması haline gelen, elektronik spor ve video oyunu odaklı canlı görüntü akışı platformu Twitch, yayıncılarından Jahrein isimli kullanıcı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bazı yayıncıların kara para akladığı iddiasında bulunmuştu. O iddialar üzerine Twitch'ten Türkiye açıklaması geldi.

Twitch, Türkiye için flaş açıklamalarda bulundu: 150 kullanıcı için harekete geçtik!

150 KİŞİYE KARŞI HAREKETE GEÇİLDİ

Twitch, eylül ayında 150 kullanıcının platform üzerinden maddi gelirleri su istimal etmesi sebebiyle 150 kişi hakkında harekete geçildiğini duyurdu.

Şirket sözcüsü, son zamanlarda Twitch topluluğunda Türkiye'deki yayıncıların maddi gelirlerindeki artışın diğer sosyal medya kullanıcılarında kaygıya sebep olduğunu ve bu durumun kötüye kullanılmaması için harekete geçtiğini, bununla birlikte toplam 150 kişiye karşı gerekli önlemlerin alındığını aktardı.

Twitch, Türkiye için flaş açıklamalarda bulundu: 150 kullanıcı için harekete geçtik!

TESPİT EDİLDİ

Sözcü, platformdaki olası dolandırıcılığın önüne geçileceğini bildirerek "Twitch'te mali dolandırıcılığı engellemek ve dolandırıcılıkla mücadele etmek için düzenli olarak faaliyette bulunuyoruz, sadece Eylül ayında Türkiye'deki 150 kullanıcıya yönelik olarak para kazanma araçlarını istismar ettikleri için harekete geçtik" ifadelerine yer verdi.

Bu açıklamayla birlikte, Twitch kurallarını ihlal eden bütün kullanıcıların tespit edilmesi ve platformdan kaldırılması için gerekli çalışmaların başlatıldığı duyuruldu.

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