Twitter ve Twitch gibi sosyal medya platformlarında kendini gösteren ve hayran kitlesine sahip olan Pqueen adıyla tanınan fenomenin kim olduğu merak edilenler arasında yer alıyor. Twitch yayıncısı Pqueen kimdir, kaç yaşında? Pqueen nereli, gerçek adı ne? Soruların cevabını haberimizde sizin için derledik.

PQUEEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Pqeen, 18 Temmuz 1992 yılında doğmuştur. Twitter ve Twitch gibi platformlarda kendisini gösteren 29 yaşındaki Pqueen, oyun dünyasına internet kafede oynadığı GTA Vice City oyunu ile giriş yapmıştır.

PQUEEN NERELİ, GERÇEK ADI NE?

1992'de Ankara'da dünyaya gelen sosyal medya fenomeni Ankaralıdır. Küçük yaşlardan yirmili yaşlara kadar TRT Çocuk ayrıca Gençlik Halk Dansları Topluluğunda dans etmiştir.

29 yaşındaki fenomenin gerçek adı Pelin Baynazoğlu'dur ancak Pqueen takma adı ile tanınmaktadır.

Ünlü fenomen, İktisat bölümünden mezun olduktan sonra Dumlupınar Üniversitesinde Pedogojik Formasyon eğitimini tamamlamış, şu anda İşletme fakültesinde yüksek lisansını yapmaktadır. Kütahya'da yaşamaktadır.