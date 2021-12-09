Twitter 2021 yılında en çok kullanılan hashtag, isim ve tweetlerini açıkladı! İşte Twitter 2021 en çok konuşulanlar!

2021 yılının artık son ayındayız. 2022'ye girme heyecanı içinde olduğumuz bu günlerde teknoloji şirketleri teker teker verilerini yayınlıyor. Ülkemizde milyonlarca kişinin aktif olarak kullandığı Twitter, 2021 senesinin verilerini yayınladı. Bu bağlamda, Twitter 2021 en çok konuşulanlar'ı haberimizde yer alıyor.

EN FAZLA KONUŞULAN VE BAHSEDİLENLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'da en çok konuşulan ve tweet'lerde en çok bahsedilen kategorisinde ilk sırada yer aldı. Korona sürecini atlatamadığımız bu yıl da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca gündemde kalmaya devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra Bakan Koca geldi.

Pandemi döneminde okulların kapatılıp açılması sık sık gündeme gelmişti Bundan dolayı Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk listede yer alan diğer bir isim oldu.

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu listede kendisine yedinci sırada yer buldu.

FUTBOL CAMİASI

En çok konuşulanlar arasında futbol camiasından iki isim yer aldı.

Fenerbahçe'de forma giyen dünya yıldızı Mesut Özil 14. sırada yer alırken, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim 17. sırada kendisine yer buldu.

En çok etkileşim alan hesaplar arasında ilk 5'te sadece Fenerbahçe'nin resmi hesabı @Fenerbahçe bulunuyor.

RETWEET'LERDE DE FUTBOL İLK SIRALARDA

2021 yılında Türkiye'de en çok retweet'lenen paylaşımlarda ilk 20 içerisinde 14 tweet üç büyük futbol takımının attığı tweet'lerden oluştu.

İlk sırada Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelişini müjdeleyen tweet yer alıyor.

Beşiktaş'ın şampiyonluk tweet'i ikinci sırada yer almakta.

Tweet'lerde en çok beğeni alan yıldız yine Mesut Özil oldu. Özil bu sene adeta Twitter etkileşimlerine damga vurdu.

OLİMPİYAT BAŞARILARI

Olimpiyatlarda genç sporcular ve kadın sporcuların başarıları Türkiye'de oldukça fazla yankı uyandırdı.

En çok beğeni alan tweet'lerde ilk sıralarda yer alan isimlerden biri boksör Buse Naz Çakıroğlu'nun yarı finale çıkma sevincini paylaştığı tweet'i oldu.

Mete Gazoz'un altın madalya gururunu Türk halkıyla paylaştığı tweet de büyük ilgi gördü.

ORMAN YANGINLARI

Orman yangınlarında hashtag'lerle dayanışma ve yardım çağrıları geçtiğimiz yılın üzücü ve önemli olayları arasındaydı. Orman yangınları özellikle Türkiye'nin güney bölgelerini ve tatil beldelerini etkisi altına aldı. Twitter'da en çok kullanılan hashtag'ler arasında #manavgatyaniyor ve #marmarisyaniyor bulunuyor.

K-POP FIRTINASI

Türkiye’de 2021'de Twitter'ın yıldızları arasında K-Pop da yerini aldı. Twitter'da en çok konuşulan ve etkileşimde bulunulan isimlerden bazıları da Güney Koreli sanatçılar. BTS listede 5. sırada yer alırken EXO da listede ilk 20'de kendisine yer buldu.