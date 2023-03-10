Twitter Blue, Türkiye'de kullanıcalara sunuldu!

Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra sansasyonel bir şekilde açıkladığı Twitter Blue, Türkiye'de de kullanıma sunuldu. Birçok ülkede aktif bir şekilde kullanılan uygulama kullanıcılara Mavi tik ve profil kişiselleştirme seçenekleri sunuyor.

KULLANICALAR TARAFINDAN MERAKLA BEKLENİYORDU

Twitter'dan yapılan açıklamada merak edilen her şey kullanıcılara sunuldu. Twitter Blue, satın alacaklara mavi onay işareti dışında, Tweeti düzenle, 60 dakika uzunluğunda ve 2 GB boyutlarına kadar video yükleme ve reklamsız bir içerik hizmeti sunacağını duyurdu.

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TWİTTER BLUE AYLIK VE YILIK ÜCRETİ NE KADAR?

ABD'de 8 dolardan satın alınabilen Twitter Blue Türkiye fiyatı da belli oldu. Türk üyeler webden aldığında aylık 150 TL, yıllık 1569,99 TL. iOS uygulamasından alındığında, aylık 209 TL, yıllık 2199 TL olduğu açıklandı.