Sosyal medya kullanıcılarının çoğunlukla kullandığı sosyal medya platformu olan Twitter'da 17 Nisan Cumartesi günü sorun yaşanıyor. Peki Twitter çöktü mü 17 Nisan 2021? Twitter neden açılmıyor?

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ 17 NİSAN ?

Kullanıcılar Twitter'a giriş yapamıyor, milyonlarca kişi erişim sorunu yaşıyor. Kullanıcılar gece saatlerinde itibaren hesaplarına giriş yapamazken bir süre önce Twitter düzeldi. Ancak yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi.

TWİTTER NEDEN AÇILMADI?

Küresel çapta bir sorun olduğu düşünülürken Twitter'a erişim sorunu bir süre önce çözüldü. Ancak sorunun neden kaynaklandığına dair bir açıklama henüz gelmedi.

