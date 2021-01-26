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Twitter çöktü mü 17 Nisan 2021? Twitter neden açılmıyor?

Twitter kullanıcıları ana sayfada gezerken sorun yaşıyor ve yeni tweetleri göremiyor. Peki Twitter çöktü mü 17 Nisan 2021? Neden açılmıyor? Twitter'da neden tweet atılamıyor? İşte yanıtları...

Twitter çöktü mü 17 Nisan 2021? Twitter neden açılmıyor?

Sosyal medya kullanıcılarının çoğunlukla kullandığı sosyal medya platformu olan Twitter'da 17 Nisan Cumartesi günü sorun yaşanıyor. Peki Twitter çöktü mü 17 Nisan 2021? Twitter neden açılmıyor?

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ 17 NİSAN ?

Kullanıcılar Twitter'a giriş yapamıyor, milyonlarca kişi erişim sorunu yaşıyor.  Kullanıcılar gece saatlerinde itibaren hesaplarına giriş yapamazken bir süre önce Twitter düzeldi. Ancak yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi.

TWİTTER NEDEN AÇILMADI?

Küresel çapta bir sorun olduğu düşünülürken Twitter'a erişim sorunu bir süre önce çözüldü. Ancak sorunun neden kaynaklandığına dair bir açıklama henüz gelmedi. 
 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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