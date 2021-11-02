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Twitter çöktü mü 2 Kasım 2021? | Bilgisayar ve telefondan Twitter'a neden girilmiyor 2 Kasım 2021?

Dünyada en çok kullanıcıya sahip sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'da, kullanıcılar sabah saatlerinde sıkıntı yaşadı. Peki Twitter çöktü mü 2 Kasım 2021? | Bilgisayar ve telefondan Twitter'a neden girilmiyor 2 Kasım 2021? Detaylar haberimizde...

Twitter çöktü mü 2 Kasım 2021? | Bilgisayar ve telefondan Twitter'a neden girilmiyor 2 Kasım 2021?

Twitter kullanıcıları, bugün sabah saatlerinde platforma ne bilgisayarlarından ne de telefonlarından giriş yapmada problem yaşadı. Bu kapsamdaTwitter çöktü mü 2 Kasım 2021? | Bilgisayar ve telefondan Twitter'a neden girilmiyor 2 Kasım 2021? soruları da kullanıcılar tarafından merak edildi. Ayrıntılar haberimizde...

Twitter çöktü mü 2 Kasım 2021? | Bilgisayar ve telefondan Twitter'a neden girilmiyor 2 Kasım 2021?

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ 2 KASIM 2021? | BİLGİSAYAR VE TELEFONDAN TWİTTER'A NEDEN GİRİLMİYOR 2 KASIM 2021?

Twitter kullanıcıları, platforma erişmeye çalıştıklarında yüklenemeyen sayfa ile karşılaşıyor. Kullanıcıların "tweet" olarak bilinen mesajları yayımladığı ve birbirleriyle etkileşimde bulunduğu Amerikan mikroblog ve sosyal ağ hizmeti Twitter'da bugün saat 09:45 sıralarında sorun yaşandı.

Kısa süre sonra sorunun ortadan kalktığı biliniyor.

Geçtiğimiz aylarda da aynı problemi yaşayan kullanıcılar için Twitter, 1 saat sonra sorunun çözüldüğünü açıklamıştı. 

Twitter çöktü mü 2 Kasım 2021? | Bilgisayar ve telefondan Twitter'a neden girilmiyor 2 Kasım 2021?

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