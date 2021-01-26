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Twitter çöktü mü? Neden açılmıyor? Twitter'da neden tweet atılamıyor?

Twitter kullanıcıları ana sayfada gezerken sorun yaşıyor ve yeni tweetleri göremiyor. Peki Twitter çöktü mü? Neden neden açılmıyor? Twitter'da neden tweet atılamıyor?

Twitter çöktü mü? Neden açılmıyor? Twitter'da neden tweet atılamıyor?

Sosyal medya kullanıcılarının çoğunlukla kullandığı sosyal medya platformu olan Twitter'da 26 Ocak günü sorun yaşanıyor. Tweet atmak isteyen kullanıcılar atılmış tweetleri göremiyor.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcılar Twitter'a giriş yapabiliyor, ancak ana sayfada paylaşılmış tweetleri göremiyor. Twitter sunucularında sorun olduğunu düşünülüyor. 

Anlık yaşanan sorunun ardından kullanıcılar tekrar Twitter'a erişebiliyor.

Twitter çöktü mü? Neden açılmıyor? Twitter'da neden tweet atılamıyor?

Tayfun Altuntaş
Editör
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