Twitter, Depay'in ilk adını yazanları engelliyor mu? | Twitter Depay'in ilk adını yazanları neden engellemek? | Memphis Depay kimdir?

Sosyal medya platformu Twitter'da yapılan paylaşımlarda Twitter'ın futbolcu Depay'ın ilk adını yazan kullanıcıların hesabını 12 saat boyunca sınırlandırdığı ifade edildi. Peki Twitter, Depay'in ilk adını yazanları engelliyor mu? | Twitter Depay'in ilk adını yazanları neden engelliyor? | Memphis Depay kimdir? İşte ayrıntılar...

TWİTTER DEPAY'İN İLK ADINI YAZANLARI ENGELLİYOR MU?

Twitter'da yapılan paylaşımlarda Hollandalı futbolcu Depay'ın ilk adını (Memphis) yazanların hesabını 12 saat boyunca engellediği ifade edildi. Bu paylaşımlar sonrası duruma şaşıran bazı kullanıcılar Memphis yazarak durumun gerçek olup olmadığını denemek istedi. Bazı kullanıcılar Memphis yazanların engellendiğine şahit olduklarını yaptıkları paylaşımlarla ifade etti.

TWİTTER DEPAY'İN İLK ADINI YAZANLARI ENGELLİYOR MU?

Sosyal medya platformu Twitter'da yapılan paylaşımlarda bazı kullanıcılar, Ligue 1 takımlarından Lyon forması giyen Depay'in ilk adı olan Memphis'i yazan kullanıcıların 12 saat boyunca kısıtlandığını ifade etti. Paylaşımlarda Twitter'ı kapatmaya çalışan Memphis isimli adam dolayısıyla duruma tepki amaçlı yapılmış olabileceği iddia edildi.

Twitter'dan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

MEMPHİS DEPAY KİMDİR?

Memphis Depay, Hollandalı bir futbolcudur. Depay kanat pozisyonunda görev almaktadır.

Memphis Depay, hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Memphis Depay kimdir? Nereli ve kaç yaşında?