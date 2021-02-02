Dünyanın en popüler uygulamalarından biri olan Twitter'da hashtagleri kullanarak paylaşım yapan birçok kullanıcı dünya gündemine nasıl bakılacağını da merak ediyor. Peki Twitter dünya gündemine nasıl bakılır? Twitter uygulamasında dünya gündemine nasıl bakılır? İşte detaylar...

TWITTER DÜNYA GÜNDEMİNE NASIL BAKILIR? TWİTTER UYGULAMASINDA DÜNYA GÜNDEMİNE NASIL BAKILIR?

Twitter uygulamasında dünya gündemine nasıl bakılır? sorusunun yanıtı şu şekildedir:

- Üst menüde, gezinti menüsü simgesini veya profil simgenizi görürsünüz. Sizde hangi simge varsa ona dokunup, Ayarlar ve gizlilik öğesini seçin.

-İçerik tercihleri öğesine dokunun.

- Keşfet altındaki Gündemler öğesine dokunun.

- Senin için gündemler öğesinin yanındaki kaydırıcıyı sürükleyerek kişiselleştirilmiş gündem özelliğini açabilir ve bu gündemleri alabilirsiniz.

- Özellik devre dışı bırakıldıysa, Konum değiştir öğesine dokunarak konumunuzu değiştirebilirsiniz. Arama kutusuna istediğiniz gündem konumunu yazın veya listeden seçin.

TWİTTER SİTESİNDE DÜNYA GÜNDEMİNE NASIL BAKILIR?

Twitter'ın internet sitesine girin. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra sol taraftan Keşfete tıklayın.

Ardından sağ üst köşedeki simgeye tıklayın. Çıkan pencerede Kişiselleştirme başlığı altında bulunan 'senin için gündemler' seçeneğindeki tiki kaldırın.