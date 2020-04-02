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  3. Twitter fenomeni 'Ankara Kuşu' FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Twitter fenomeni 'Ankara Kuşu' FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı

ANKARA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "Ankara Kuşu" kullanıcı adlı Twitter fenomeni O.Y., gözaltına alındı.

Twitter fenomeni 'Ankara Kuşu' FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı

ANKARA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "Ankara Kuşu" kullanıcı adlı Twitter fenomeni O.Y., gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "Ankara Kuşu" kullanıcı adıyla ünlenen O.Y. hakkında gözaltı kararı verdi. O.Y., gece saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Bir dönem gazetecilik de yaptığı belirtilen O.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA




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