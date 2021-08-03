Kullanıcıların paylaşım yaparak birbirleriyle etkileşimde bulunduğu ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter, Ağustos ayında fleet özelliği ile ilgili açıklamada bulunmuştu. Uygulamaya girenler dikkat çeken bir durumla karşılaştı. Peki Twitter fleet nedir? | Twitter fleets özelliği neden yok? | Kaldırıldı mı? İşte ayrıntılar...

TWİTTER FLEET ÖZELLİĞİ NEDİR?

'fleets' özelliği ile tıpki Instagram ve Snapchat'te olduğu gibi Twitter'da 24 saat sonra kaybolan fotoğraf, video ve metin paylaşabiliyordu.

Kullanıcıların paylaştığı bu hikayeler, Twtiter'da kullanıcıların ana sayfasının üst kısmında profil fotoğrafında ve Twitter ana sayfasında üstte yer alıyordu.

TWİTTER FLEETS ÖZELLİĞİ NEDEN YOK?

Twitter, Instagram hikaye özelliğine benzer 'fleets' özelliğini getirmişti. Temmuz ayında yapılan açıklamada 'Fleets' özelliğinin kaldırılacağı duyurulmuştu.

Twitter uygulamasını açan kişiler 'Fleets' kısmının olmadığını fark etti.

TWİTTER FLEETS ÖZELLİĞİ KALDIRILDI MI?

Sosyal medya platformu Twitter, 'Fleets' özelliğini kaldırdı.

TWİTTER FLEET AÇIKLAMASI

Kullanıcıların paylaşım yaparak birbirleriyle etkileşimde bulunduğu ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter, geçen senenin Kasım ayında kulllanıma sunduğu 'fleets' özelliğinin kullanıcılar tarafından çok tercih edilmediği için 3 Ağustos'ta kullanımdan kaldıracağını açıklamıştı.

Instagram'daki 'hikaye' özelliğine benzeyen 'fleets' ile paylaşılan tweet 24 saat içinde kayboluyordu.

Şirket bu özellik ile tweetlerin kalıcı olmasından dolayı fikirlerini paylaşmakta baskı hisseden kullanıcıların rahatlamasını hedeflediğini açıklamıştı.

Şirket söz konusu açıklamayı Twitter hesabından esprili bir dille yapmıştı:

"Fleets'i 3 Ağustos itibariyle kullanımdan kaldırıp yeni bir özellik için çalışmalara başlıyoruz. Özür dileriz ya da bir şey değil"

TWITTER NEDİR?

Twitter; Twit diye tabir edilen maksimum 280 karakter uzunluğunda mesajlar gönderilip, alınabilen bir internet sitesidir. Twit atmaya başlamak için yapmanız gereken tek şey, Twitter adresine giderek kaydol kısmından hesap açmaktır. Size ait bir kullanıcı adı ve şifre belirledikten sonra, isteğinize göre bir fotoğraf yükleyerek Twitter’ı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Twitter’a ilk kez kaydolmuşsanız, twitlerini okuyacağınız insanları ve kurumları takip etmelisiniz, bunun için “kimi takip etmeli” kısmına girebilir, burada Twitter, kullandığınız E-posta veya size ait bir Facebook hesabı ile ilgili bilgileri girip burada arkadaşınız olan kişileri bulabilirsiniz. Belirli bir profili aramak isterseniz arama kutusundan aramak istediğiniz herhangi bir şeyi yazıp bulabilirsiniz. Twitter da birisini veya bir kurumu takip etmeniz için o şahsı gerçek hayatta tanımanız veya kurumla herhangi bir bağlantınızın olması gerekmez. Ayrıca Twitter’da birçok takipçisi olan profiller gerçek bir kişiye veya kuruma bile ait olmayabilir. Her ne olursa olsun bu ve benzeri profillerden haber almak, attıkları twitleri görmek istiyorsanız tek yapmanız gereken “takip et” butonunu kullanmak olmalıdır. Twitter’da takip ettiğiniz bir kişi herhangi bir twit attığında siz bu twiti kendi sayfanızda okuyabilirsiniz.

Twit atarken herhangi kelime başına “#” sembolü koyarsanız, yazılan kelime bu kelimeyi içeren diğer atılan twitlerle birlikte gruplanmaktadır. Bunun anlamı herhangi bir konu hakkında Twitter da ne düşünüldüğünü öğrenmek isterseniz, o konunun(kelimenin) başına “#” sembolü koyup bunu gerçekleştirebilirsiniz.

Twitter’da bir kişinin kullanıcı adının önünde “@” yer alırsa, atılan twit “@” sembolü önünde olan kullanıcı tarafından görülür. Yani attığınız bir twitin özel olarak birine yazıyor ve bundan sizi takip eden kişilerinden haberi olmasını istiyorsanız bu sembolü kullanabilirsiniz.

Twitter’da özel mesajı sadece sizi takip eden kullanıcılara-profillere gönderebilir, diğer profillere özel mesaj gönderemezsiniz.

Retweet beğendiğiniz bir twiti kendi sayfanızda yani sizi takip eden kişilerle paylaşma imkanı kılar.