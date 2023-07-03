Twitter hesabı olanlar dikkat! Elon Musk'tan şaşırtan hamle

Twitter kullanıcılarını şaşırtan harekete Elon Musk tarafından geldi. Sevilen sosyal medya uygulamasına "M.Ö. 3000 tarihinden bu yana onaylı" ibaresi eklendi.

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Twitter hesabı olanlar dikkat! Elon Musk'tan şaşırtan hamle

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, sosyal medya uygulaması olanTwitter'ı satın almasının ardından yaptığı farklılıklar üzerine gündeme damgasını vurdu. Yapılan değişikliklerin üzerine "Mavi tik" rozetindeki onaylanma tarihi son yenilik olarak kayıtlarda yerini aldı. Musk, 2009 yılında açılan Twitter hesabı üzerinden "M.Ö. 3000 tarihinden bu yana onaylı" ibaresi ekledi. Gündeme gelen bu değişikliğin ise uzun zamandır olduğu belirtildi.

elon musk

Musk, zaman yolcusu teorisine sık sık maruz kalırken Twitter hesabından “1914'te neden Kanada'daydın, adın neden Raymond Collishaw'dı ve neden üst düzey savaş pilotuydun?” diye soran bir takipçisine, "Açıklıyorum, ben aslında 3 bin yaşında bir vampirim. Yüzyıllar boyunca tüm o sahte kimliklere bürünen bir mahluk!" ifadelerini kullandı. 

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