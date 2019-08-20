Twitter hesaplarından duyurdular: 'Türkiye'nin harekatını destekliyoruz!'

İstanbul Süryani Kadim Vakfı'nın sosyal medya hesabından, terör örgütü PYD/YPG'nin Suriye'de etkin olduğu bölgelerde Süryanilere sistematik olarak baskı uyguladığı belirtildi.

Terör örgütünün Süryani gençleri zorla kaçırdığının altı çizilen paylaşımda, terör örgütünün Süryani okullarını kapattığı ve Süryanilerin çoğunu Suriye'yi terk etmek zorunda bıraktığı belirtildi

"BİZ BU HAREKATI DESTEKLİYORUZ"

Paylaşımda şu ifadelere de yer verildi:

"Daha önce birçok Süryani Sivil Toplum Örgütü bu durumu protesto eden bildiriler yayınlamış ve bu coğrafya ile bütünleşmiş olan kadim cemaatlerin, terör örgütlerinin insafına bırakılmaması gerektiğini açıklamışlardır. Bu bağlamda, Türkiye'nin ABD ile beraber Fırat'ın doğusunda güvenlik gerekçesi ile yapılması planlanan harekatını destekliyoruz.

"GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASINI İSTİYORUZ"

Bölgede yaşayan Hristiyan gurupların zarar görmemesi için gerekli tüm önlemlerin alınmasını istiyor ve uluslararası toplumu daha fazla sorumluluk almaya davet ediyoruz."