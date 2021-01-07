,Twitter, İnstagram ve Facebook'tan Donald Trump'a büyük şok!

ABD'de Trump'ın savunucuları tarafından başlatılan gösterilerde 4 kişi hayatını kaybederken 14 polis memuru da yaralandı.

Gece saatlerinde Washington'da binlerce Trump destekçisi polis barikatını aşarak Kongre binasına girince Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verildi. Oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarıldı. Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine ise kalabalık dağılmaya başladı.

Sosyal medya platformaları Twitter, İnstagram ve Facebook olaylar sırasında Trump'ın paylaşımları nedeniyle hesabı geçici süreliğine kilitledi.

FACEBOOK VE İNSTAGRAM 24 SAAT, TWİTTER 12 SAAT

Şirketten yapılan açıklamada, "Başkan Trump'ın sayfasında iki adet kural ihlali tespit ettik, bu nedenle bu süre zarfında 24 saat boyunca paylaşım yapılması engellendi." ifadeleri kullanıldı.

Facebook'a ait diğer paylaşım sitesi Instagram da Trump'ın hesabının 24 saat kilitlendiğini duyurdu.

Sosyal medya devlerinden Twitter, ABD Kongresine düzenlenen baskının ardından Başkan Donald Trump'ın hesabını 12 saat boyunca kilitleyeceğini, ihlallerin devam etmesi durumunda ise hesabını askıya alacağını duyurdu.

Trump, Twitter hesabından taraftarlarına "itidal" çağrısında bulunurken, "Bugünü de sonsuza kadar hatırlayın." şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Twitter'dan yapılan açıklamada, başkent Washington'da bugün "görülmemiş ve devam eden şiddetin" ardından Trump'tan 3 paylaşımını kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle kaldırması istendiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

Başkent Washington'da şiddet olayları nedeniyle yerel saat ile 18.00'den itibaren 12 saatlik "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.

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BİDEN: TRUMP'I ANAYASA'YI SAVUNMAYA DAVET EDİYORUM

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise "ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yapmıştı.

Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmeye, Anayasa'yı savunmaya ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum." demişti.

Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra yerel saat ile 17.40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.