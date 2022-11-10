Twitter mavi tik nedir? Ücreti ne kadar, kaç TL? Twitter blue nasıl alınır? İşte mavi tik satın alma

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, mavi tikli hesaplardan ücret alınacağını açıklamıştı. Türkiye'de mavi tik ücretinin belli olması sonrası vatandaşlar Twitter mavi tik nedir? Ücreti ne kadar, kaç TL? Twitter blue nasıl alınır? sorularına yanıt aramaya başladılar. İşte mavi tik satın almak için yapılması gerekenler...

Melahat Ersoy
Editör
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Twitter mavi tik nedir? Ücreti ne kadar, kaç TL? Twitter blue nasıl alınır? İşte mavi tik satın alma

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulaması olan Twitter'ı Space X ve Tesla'nın sahibi olan Elon Musk satın aldı. Musk'ın uygulamayı satın alması sonrası yaptıkları tartışma konusu olurken mavi tikli hesaplardan 8 dolar ücret alınacağını açıkladı. Bu karar dünyada tartışma konusu olurken Türkiye'de mavi tik için ödenecek ücret belirlendi. Bu kapsamda Twitter Blue'yı satın alanlar mavi tik alabilecekler. Peki Twitter mavi tik nedir? Ücreti ne kadar, kaç TL? Twitter blue nasıl alınır? İşte mavi tik satın almak için yapılması gerekenler...

Twitter mavi tik nedir? Ücreti ne kadar, kaç TL? Twitter blue nasıl alınır? İşte mavi tik satın alma

TWİTTER MAVİ TİK NEDİR?

Twitter mavi tık, hesabın gerçek kişi, marka ve kuruluşlara ait olduğunu gösteren bir etikettir. Bu etiketin olması hesabın Twitter tarafından onaylı olduğunu gösterir.

TWİTTER MAVİ TİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Twitter mavi tik ücreti Avrupa'da 8 Dolar'dır. Türkiye'de ise bu tutar aylık 110 TL olarak belirlendi. Bir vatandaşın Twitter'a bir sene boyunca ödeyeceği ücret bin 344 TL'dir.

Twitter mavi tik nedir? Ücreti ne kadar, kaç TL? Twitter blue nasıl alınır? İşte mavi tik satın alma

TWİTTER BLUE NEDİR?

Twitter Blue, Twitter'daki en çok etkileşim kişiler için seçkin özelliklere özel erişim sağlayan aylık bir aboneliktir.

Twitter mavi tik nedir? Ücreti ne kadar, kaç TL? Twitter blue nasıl alınır? İşte mavi tik satın alma

TWİTTER BLUE NASIL ALINIR? İŞTE MAVİ TİK SATIN ALMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER...

Twitter Blue yada diğer adıyla mavi tik almak için Uygulamanızda veya twitter.com'da Profil menüsüne gidin. Twitter Blue'yu seçin.
Mavi renkli TL/ay karşılığında abone ol butonunu seçin.

Twitter mavi tik nedir? Ücreti ne kadar, kaç TL? Twitter blue nasıl alınır? İşte mavi tik satın alma

iOS ve Android için uygulama içi satın alma talimatlarını veya twitter.com'da tamamlanan işlemler için Stripe satın alma talimatlarını izleyin. Böylece Twitter Blue abonesi olursunuz.

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