Twitter, Rusya'nın koronavirüs aşısı 'Sputnik V'in hesabını askıya aldı!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hesabını askıya alan Twitter bu kez Rus koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin resmi hesabına için aynı uygulamaya gitti.

Rusya'da koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının resmi hesabı, dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması Twitter tarafından askıya alındı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun üretimini desteklediği koronavirüs aşısına ilişkin tüm gelişmeler resmi Twitter hesabı üzerinden dünya kamuoyuna aktarılmaya devam ediliyordu.

GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINDI UYARISI

Twitter Sputnik V aşısının hesabına, "Dikkat bu hesap geçici olarak kısıtlandı. Bu hesapta olağan dışı etkinlikler tespit ettiğimiz için bu uyarıyı alıyorsun. Yine de görüntülemek istiyor musun?" ibaresi koydu.

RUSYA'DAN SPUTNİK V AŞISININ HESABININ ASKIYA ALINMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Twitter'ın Sputnik V aşısının resmi hesabını kısıtlamasının ardından Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'ndan yapılan açıklamada, "Twitter üzerinden aşı ve çalışmalar ile ilgili tüm bilgileri açık şekilde paylaştık. Hesap kısıtlandı ve bunun nedenlerini araştırıyoruz" denildi.

SPUTNİK V'NİN RESMİ HESABINDAN DUYURU

Erişimin yeniden sağlandığı Sputnik V'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Twitter, @SputnikVaccine hesabına erişimi yeniden sağladı" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kısıtlamaya ilişkin "Virginia, ABD'den olası bir güvenlik ihlali nedeniyle hesabı kısıtladıklarını açıkladı"ifadesine yer verildi.

TRUMP'IN HESABINI DA ASKIYA ALMIŞTI

Öte yandan Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin 6 Ocak'ta başkent Washington DC'de bulunan Kongre Binası'nı basmasının ardından Trump'ın hesabını süresiz olarak askıya almıştı.