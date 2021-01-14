Son dakika haberi: Bakan Koca, tüm siyasi parti genel başkanlarını aşı olmaya davet ettiTwitter, Rusya'nın koronavirüs aşısı 'Sputnik V'in hesabını askıya aldı!Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: Koronavirüs aşısı Mart ayında Afrika'ya gelmeliFenerbahçe, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettiMurda kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Murda gerçek adı ne?Mero kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Mero gerçek adı ne?Eypio kimdir? Nereli? Gerçek adı ne? Kaç yaşında? Şarkıları neler?Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den tepki çeken açıklama: "Başkanlık kadınlara göre değil"O Ses Türkiye 2021 jürileri kim oldu? | O Ses Türkiye Rap ne zaman başlıyor?Kemal Kılıçdaroğlu Telegram hesabı nedir?
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Twitter, Rusya'nın koronavirüs aşısı 'Sputnik V'in hesabını askıya aldı!

Twitter, Rusya'nın koronavirüs aşısı 'Sputnik V'in hesabını askıya aldı!

ABD Başkanı Donald Trump'a paylaşımları dolayısıyla ambargo uygulayan Twitter bu kez de Rusya'nın koronavirüs aşısı 'Sputnik V'yi hedef aldı. Twitter, Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşısının resmi hesabını askıya aldı.

Twitter, Rusya'nın koronavirüs aşısı 'Sputnik V'in hesabını askıya aldı!

 Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hesabını askıya alan Twitter bu kez Rus koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin resmi hesabına için aynı uygulamaya gitti.

Rusya'da koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının resmi hesabı, dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması Twitter tarafından askıya alındı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun üretimini desteklediği koronavirüs aşısına ilişkin tüm gelişmeler resmi Twitter hesabı üzerinden dünya kamuoyuna aktarılmaya devam ediliyordu.

GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINDI UYARISI 

Twitter Sputnik V aşısının hesabına, "Dikkat bu hesap geçici olarak kısıtlandı. Bu hesapta olağan dışı etkinlikler tespit ettiğimiz için bu uyarıyı alıyorsun. Yine de görüntülemek istiyor musun?" ibaresi koydu.

Twitter, Rusya'nın koronavirüs aşısı 'Sputnik V'in hesabını askıya aldı!

RUSYA'DAN SPUTNİK V AŞISININ HESABININ ASKIYA ALINMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Twitter'ın Sputnik V aşısının resmi hesabını kısıtlamasının ardından Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'ndan yapılan açıklamada, "Twitter üzerinden aşı ve çalışmalar ile ilgili tüm bilgileri açık şekilde paylaştık. Hesap kısıtlandı ve bunun nedenlerini araştırıyoruz" denildi.

Twitter, Rusya'nın koronavirüs aşısı 'Sputnik V'in hesabını askıya aldı!

SPUTNİK V'NİN RESMİ HESABINDAN DUYURU

Erişimin yeniden sağlandığı Sputnik V'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Twitter, @SputnikVaccine hesabına erişimi yeniden sağladı" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kısıtlamaya ilişkin "Virginia, ABD'den olası bir güvenlik ihlali nedeniyle hesabı kısıtladıklarını açıkladı"ifadesine yer verildi.

TRUMP'IN HESABINI DA ASKIYA ALMIŞTI

Öte yandan Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin 6 Ocak'ta başkent Washington DC'de bulunan Kongre Binası'nı basmasının ardından Trump'ın hesabını süresiz olarak askıya almıştı.

Berkem Temizel
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT