Adnan Okta suç örgütüne dair çeşitli konu başlıkları araştırılıyor. Son olarak, ortaya çıkan Serra M. ismindeki genç kız, 13 yaşındayken annesinin kendisini Adnan Oktar'a teslim ettiğini itiraf etmişti. Peki, bu olayın aslı ne? Twitter "Seks tiyatrosu" nedir? Neden gündem oldu 2022? İşte detaylar...

TWİTTER "SEKS TİYATROSU" NEDİR? NEDEN GÜNDEM OLDU 2022?

10 ayrı suçtan bin 75 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın cinsel tacizde bulunduğu 13 yaşındaki kız çocuğu Serra M., İngiltere'de yaşıyordu. Küçük kız, Oktar için başlatılan operasyonu duyar duymaz yaşadığı ülkeden Türkiye'ye gelerek başından geçenleri bir bir anlatmıştı.

Serra M., polise verdiği ifadede; Adnan Oktar suç örgütüne küçük yaşlarda annesinin zoruyla katıldığını ve yine annesinin kendisine makyajlar yapıp "sen az konuşacaksın, Adnan Oktar ne isterse onu yapacaksın" dediğini anlatarak, "9-10 yaşımdayken annem Adnan Oktar'la iletişime geçiyordu. Gece saat 3'te annemi arıyorlardı. Annem beni kaldırarak makyaj yapıyor, elbise giydiriyor onların stüdyosunun olduğu yere götürüyordu. Annem beni karşısına alıp 'Sen az konuşacaksın' diye uyarıda bulunuyordu. 'Adnan Oktar ne isterse onu yapacaksın, erkek arkadaşının olmadığını, babanla görüşmediğini anlatacaksın, bacak bacak üstüne atacaksın, dik oturacaksın, dudaklarını birleştirerek konuşacaksın' gibi şeyler söyledi." diye konuşmuş, suç örgütünün mide bulandıran gerçeklerini bir kez daha ortaya çıkarmıştı.

Bu başlığın Twitter'da gündem olmasının sebebi ise, Adnan Oktar kediciklerinin halen daha sosyal medyada var olması. Sosyal medya hesapları üzerinden başlığı gündeme getiren kedicikler ve diğer örgüt üyeleri, 13 yaşındaki Serra M.'nin, Oktar'a iftira attığını öne sürüyor.