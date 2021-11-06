Twitter, 'tweetlere emoji ile tepki verme' özelliğini ikinci defa kaldırdı

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter, sadece Türkiye üzerinde denediği bir özellik getirmişti.

Bu özellik ile tweetleri sadece beğenmek yerine çeşitli tepkiler verilebiliyordu.

ÇEŞİTLİ EMOJİLERLE İFADE

Tepkiler içerisinde düşünme, üzülme, gülme, takdir etme, beğenme emojileri yer alıyordu.

KULLANICILAR SEVMEDİ

Ancak bu tepki özelliği kullanıcılara tarafından hiç olumlu tepki görmedi.

Bunun üzerine Twitter bir kez daha bu özelliği kaldırdı.

TWİTTER REACTİONS ÖZELLİĞİ NEDİR?

Twitter, 9 Eylül'de bir beğeninin her zaman tüm hisleri karşılamadığından insanlara bir tweet hakkındaki duygularını hızlı ve kolay bir şekilde paylaşmaları adına yeni bir yol sağlamak için bir dizi emoji eklediğini açıklamıştı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Tepkiler ayrıca, bir tweetin yanında (gerçek zamanlı olarak 'beğen' düğmesinin yanında) gösterildiğinden, konuşma ilerledikçe diğerlerinin konuşmayı daha iyi anlamalarına yardımcı olacak. Twitter; çok çeşitli insanlara, kültürlere ve topluluklara sahiptir. Bu nedenle evrensel olarak tanınan ve insanların tweetler hakkında ifade etmek istediklerini temsil eden ve nihayetinde daha anlamlı konuşmaları teşvik eden emojiler bulmaya çalıştık. Bunu yapmak için tweetlerde en sık kullanılan kelimelerin ve emojilerin neler olduğunu araştırdık ve insanların tweetleri okurken neler hissettiklerine ve hangi emojilerin dünya çapında yankı bulduğuna dair anketler gerçekleştirdik. Tweetlerde en çok kullanılan emojinin gülme emojisi olduğunu bulduk. Aynı zamanda çoğu insan bize 'komik', 'destek'/'neşe', 'anlaşma' ve 'harika' etrafında dönen tepkileri hem ifade etmeyi hem de almayı tercih edeceklerini söyledi. İnsanların tweetleri okurken hissettikleri en önemli duyguların ‘eğlenmiş’ ve ‘meraklı’ olduğunu belirledik."