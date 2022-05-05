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Twitter'a bir yeni özellik daha! Artık sizi göremeyecekler

Twiiter'ın şu an çalışma aşamasında olduğu 'Circle' uygulaması ile artık kullanıcılar gönderilerini sadece seçtiği kişiler ile paylaşacak.

Twitter'a bir yeni özellik daha! Artık sizi göremeyecekler

Twitter'ın yeni duyurduğu 'Circle' ile birlikte kullanıcılar artık gönderilerini yalnızca seçtiği kişiler ile paylaşacak. Korumlı ya da açık hesap fark etmeksizin gönderiler yeniden oluşrulan grup üzerinden paylaşılacak. 150 kişi ile sınırlı olan grupta paylaşılanları sadece gruptakiler görecek ve cevaplayacak.

Uygulamada retweet özelliği bulunmuyor ancak paylaşılanlar ekran görüntüsü alınabilir ve telefona kaydedilebilir. Son olarak gruba alınan kişiler gruptan çıkamaz ama gruptan gelen bildirimleri görmemek için grubu sessize alabilir. 

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