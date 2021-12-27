Adnan Okta suö örgütüne dair çeşitli konu başlıkları araştırılıyor. Peki, bu sabah saatlerinde, Twitter'da gündem olan "Seks Tuzağı" başlığı ne ile ilgili? Bu başlık ne anlama geliyor? Twitter'da neden gündem oldu? İşte, Twitter'da gündem olan "Seks hikayeleri" nedir? Seks tuzağı nedir Adnan Oktar? sorularının yanıtları...

TWİTTER'DA GÜNDEM OLAN "SEKS HİKAYELERİ" NEDİR? SEKS TUZAĞI NEDİR ADNAN OKTAR?

10 ayrı suçtan bin 75 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın cinsel tacizde bulunduğu 13 yaşındaki kız çocuğu Serra M., İngiltere'de yaşıyordu. Küçük kız, Oktar için başlatılan operasyonu duyar duymaz yaşadığı ülkeden Türkiye'ye gelerek başından geçenleri bir bir anlatmıştı.

Serra M., polise verdiği ifadede; Adnan Oktar suç örgütüne küçük yaşlarda annesinin zoruyla katıldığını ve yine annesinin kendisine makyajlar yapıp "sen az konuşacaksın, Adnan Oktar ne isterse onu yapacaksın" dediğini anlatarak, "9-10 yaşımdayken annem Adnan Oktar'la iletişime geçiyordu. Gece saat 3'te annemi arıyorlardı. Annem beni kaldırarak makyaj yapıyor, elbise giydiriyor onların stüdyosunun olduğu yere götürüyordu. Annem beni karşısına alıp 'Sen az konuşacaksın' diye uyarıda bulunuyordu. 'Adnan Oktar ne isterse onu yapacaksın, erkek arkadaşının olmadığını, babanla görüşmediğini anlatacaksın, bacak bacak üstüne atacaksın, dik oturacaksın, dudaklarını birleştirerek konuşacaksın' gibi şeyler söyledi." diye konuşmuş, suç örgütünün mide bulandıran gerçeklerini bir kez daha ortaya çıkarmıştı.

Bu başlığın Twitter'da gündem olmasının sebebi ise, Adnan Oktar kediciklerinin halen daha sosyal medyada var olması. Sosyal medya hesapları üzerinden başlığı gündeme getiren kedicikler ve diğer örgüt üyeleri, 13 yaşındaki Serra M.'nin, Oktar'a iftira attığını öne sürüyor.