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  3. Twitter'da kan donduran görüntüler! Nurcan Serçe isimli kadın kızını dövdü, boğmaya çalıştı

Twitter'da kan donduran görüntüler! Nurcan Serçe isimli kadın kızını dövdü, boğmaya çalıştı

Sosyal medyada adının Nurcan Serçe olduğu iddia edilen bir kişinin kız çocuğuna uyguladığı şiddet sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Vatandaşlar Serçe'nin tutuklanması için #NurcanSerceTutuklansın etiketi ile paylaşımlarda bulundu.

Türkiye'nin önemli sorunları arasında yer alan çocuğa şiddet olayına bir yenisi eklendi. Twitter'da yayılan bir videoda adının Nurcan Serce olduğu iddia edilen kişi kız çocuğuna acımasızca şiddet uyguladı.

YAKARIŞLARI YÜREK YAKTI

Görüntülerde, kadının kızını bir yastıkla boğduğu ve şiddet uyguladığı görülüyor. Küçük kızın "Anne, anne" dediği sonra ise sesinin yavaş yavaş kısıldığı görülüyor. Çocuğun olay sonrası yaşayıp yaşamadığı da bilinmiyor.

TUTUKLANMASI İÇİN TWEETLER ATILDI

Videonun kısa sürede yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ardı ardına tweetler atarak tepkilerini dile getirdi. Öte yandan #NurcanSerceTutuklansın etiketi ile 30 binin üzerinde tweet atıldı. Görüntülerin ardından emniyet güçlerinin harekete geçmesi bekleniyor.

 

NURCAN SERÇE KİMDİR?

Nurcan Serçe sosyal medya platformu Twitter'da kızına uyguladığı şiddet ile gündem olan kadındır. Nurcan Serçe'nin hangi ilde yaşadığı ve kaç yaşında olduğu ise bilinmiyor.

Twitter'da kan donduran görüntüler! Nurcan Serçe isimli kadın kızını dövdü, boğmaya çalıştı

Twitter'da kan donduran görüntüler! Nurcan Serçe isimli kadın kızını dövdü, boğmaya çalıştıTwitter'da kan donduran görüntüler! Nurcan Serçe isimli kadın kızını dövdü, boğmaya çalıştı

Tayfun Altuntaş
Editör
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