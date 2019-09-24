Twitter'da 'Sesimiz Erdoğan' etiketine büyük destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu'nda, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu Genel Görüşmeleri Açılışı'nda yer aldı ve Genel Kurul'a hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'da İngilizce "#OurVoiceErdogan" (Sesimiz Erdoğan) etiketi açıldı.

DÜNYA SIRALAMASINDA İLK SIRAYA YERLEŞTİ

Kısa sürede "trend topic" listesinde dünya sıralamasında ilk sıraya yerleşen etiket, yerli ve yabancı çok sayıda Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

Dünyanın dört bir yanından Türkçe, İngilizce ve Arapça başta olmak üzere farklı dillerde yapılan paylaşımlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrım yapmaksızın mazlum ve mağdurların yanında durduğu anlatıldı.

Paylaşımlarda, Erdoğan'ın uluslararası sistemdeki adaletsizliklere ve haksızlıklara itirazını her platformda açık yüreklilikle dile getirdiği ifade edildi.