Twitter'da yapılan o hamle Dogecoin'i uçurdu! Kripto para yatırımcıları dikkat: Hemen kontrol edin!

Bitcoin piyasasındaki yaşanan hareketlilik sürerken Elon Musk'ın Twitter hamlesi Dogecoin'in artışına sebep oldu. Peki coin ne kadar artış gösterdi? Yükselişin sebepleri neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOGECOİN TWİTTER SAYESİNDE YÜKSELİŞTE

Son dönemlerde yatırımcılar nakit paralarından uzun vadede kâr elde etmek için coin piyasasını sık sık tercih ediyor. Son dönemlerde düşüşlerin yanında aynı şekilde devam eden coinler sebebiyle Bitcoin yükselişe geçti ve bu durum alt coinleri de etkiledi. 9 ay süre geçtikten sonra 28 bin dolar sınırını geçen Bitcoin'in 30-35 bin dolar aralığına yükselmesi tahmin ediliyor.

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Alt coinler de bu durumdan sık sık etkilenirken geçtiğimiz sene Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk sosyal medyanın logosunu Dogecoin logosu yaptı. Elon Musk tarafından yapılan bu hamle coin yatırımcısının yüzünü güldürdü ve Dogecoin değer kazanmaya başladı. 2006 senesinde açılan Twitter geçtiğimiz sene Elon Musk tarafından satın alındı ve senelerdir mavi kuş logosu olan sosyal medya platformunun logosu Dogecoin logosuyla değiştirildi. Elon Musk tarafından yapılan bu hamle sosyal medyadan yine kendisi tarafından paylaşıldı ve eski logo için o eski notunu düştü. Elon Musk tarafından yapılan bu logo değişikliği ile birlikte Dogecoin yüzde 30 artış gösterdi ve 0.077 dolar seviyesinden 0.1 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı.