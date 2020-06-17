  1. FOTO GALERİ

  2. TEKNOLOJİ

  3. Twitter'da yeni dönem! İlginç özellik kullanıma sunuldu

Twitter'da yeni dönem! İlginç özellik kullanıma sunuldu

Popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter'da sesli tweet dönemi başladı.

Twitter'da yeni dönem! İlginç özellik kullanıma sunuldu 1110

Popüler sosyal medya uygulaması Twitter, bugün "sesli tweet" özelliğini iOS için kullanıma sundu.