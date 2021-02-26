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Twitter'da yeni dönem! Ücretli takipçi modeli: Super Follows

Sosyal medya platformlarının çoğunda olduğu gibi Twitter da ücretli takipçi modeline geçmeye hazırlanıyor. Twitter, yeni gelecek "Super Follows" özelliği ile özel içerik üreten hesapların takipçilerinden doğrudan ücret alabileceği duyruldu.

Twitter'da yeni dönem! Ücretli takipçi modeli: Super Follows

Son yılların en büyük siber saldırısını  yaşayan Twitter, geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle 1,14 milyar dolarlık zarar açıklamıştı.

Türkiye'de sosyal medya yasasına uymadığı için 40 milyon TL ceza ödeyen ve ardından ülkemizdeki reklam geliri tamamen kesilen Twitter, para kazanmanın yeni yollarını aramaya başladı.

TWITTER'DA PARALI TAKİPÇİ DÖNEMİ

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Twitter "Super Follows" ismini verdiği özellik ile özel içerik üretenlerin takipçilerinden ücret alabilmesine imkan sağlayacak. 

Twitter’dan yapılan açıklamaya göre yeni uygulamanın fiyatının aylık 4,99 dolar olduğu bilgisine yer verilirken Twitter’ın bu özellik için belirlediği komisyon miktarına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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