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  3. Twitter'daki ilk tweet bir Türk tarafından 2 .5 milyon dolara satın alındı!

Twitter'daki ilk tweet bir Türk tarafından 2 .5 milyon dolara satın alındı!

Twitter CEO'su Jack Dorsey'in ilk tweet'i, 2.5 milyon dolara açık artırmada satıldı. Alıcının, Malezya'da yaşayan Türk asıllı Sina Estavi olduğu ortaya çıktı.

Twitter'daki ilk tweet bir Türk tarafından 2 .5 milyon dolara satın alındı!

2006 yılında Twitter CEO'su Jack Dorsey'in kendi platformunda paylaştığı "twttr'ımı kuruyorum" tweeti, aynı zamanda ilk tweet olma özelliği taşıyor.

Açık artırma ile satışa çıkan Değiştirilemez Token (NFT) haline getirilen tweet, satışa çıkar çıkmaz yüz binlerce dolarlık tekliflerle karşılaştı.

YENİ SAHİBİ TÜRK ASILLI

En yüksek teklif verenler arasında açık arttırmada kıyasıya bir rekabet yaşanırken, tweet'e gelen son teklif 2.5 milyon dolar oldu.

15 yıl önce Jack Dorsey'in paylaştığı o tweet, kripto para alım ve satım platformu Cryptoland'in ve Malezya merkezli Bridge Oracle'ın CEO'su Sina Estavi tarafından 2.5 milyon dolar karşılığında satın alındı.

Twitter'daki ilk tweet bir Türk tarafından 2 .5 milyon dolara satın alındı!

 Sina Estavi, gelen sorulara karşılık aslen Türk olduğunu söyledi.

Twitter'daki ilk tweet bir Türk tarafından 2 .5 milyon dolara satın alındı!

Sina Estavi'nin satın aldığı tweet bugüne kadar satılan en pahalı tweet olarak tarihe geçti.

NFT TOKEN NEDİR?

Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor. Birbirlerinin yerine geçemeyecek orijinallikte ve farklı değerlerde üretilirler.

 

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