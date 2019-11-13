Twitter'dan dünya gündemine oturan Türkiye etiketine sansür

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’ın görüşmesi öncesinde “#TurkeyFightsISISandYPG” (Türkiye, DEAŞ ve YPG ile mücadele ediyor) etiketi en popüler sosyal medya sitelerinden biri olan Twitter'da Trend Topic oldu. Twitter gündeminde birinci olan etiketle ilgili kısa bir süre sonra Twitter'dan skandal bir hamle geldi.

Kısa süre sonra etiket Twitter tarafından sansüre uğrayıp dünya gündeminden düşürüldü.

Söz konusu etiket kullanılarak sosyal medyada terörle mücadele konusunda birçok paylaşımda bulunulmuştu.

Sansür karşısında sosyal medya kullanıcıları '#ErdoganTrumpMeeting' etiketiyle paylaşımlarına devam ediyor.

Ayrıca, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), konuya ilişkin olarak daha sonra Twitter üzerinden şu açıklamada bulundu:

Türkiye’nin teröre karşı mücadelesinin anlatıldığı "#TurkeyFightsISISandYPG” tagi Twitter tarafından sansüre uğrayıp dünya gündeminden düşürüldü. Bu sansür kabul edilemez.

Öte yandan, sosyal medya kullanıcıları sansüre rağmen '#ErdoganTrumpMeeting' etiketiyle paylaşımlarına devam ediyor.

BU TWITTER'IN İLK SKANDALI DEĞİL

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrasında Twitter'da Türkiye kaynaklı bazı hesaplara sansür uygulanmaya başlanmıştı.. Sosyal paylaşım sitesi Twitter TRT'nin İngilizce yayın yapan organı TRT World ve harekat hakkında bilgilendirici paylaşım yapan bazı kişisel hesaplara erişim sınırı getirmişti. Twitter'da bazı kullanıcıları hesaplarına giriş yapmakta zorlanmış, TRT World'un yayınladığı içerikler de "hassas içerik" kategorisine alınmıştı.