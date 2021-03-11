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  3. Twitter'dan flaş hamle! Melih Bulu'nun yönetimindeki hesap kapatıldı

Twitter'dan flaş hamle! Melih Bulu'nun yönetimindeki hesap kapatıldı

Boğaziçi Üniversitesi'nin tartışmalı yeni Rektörü Melih Bulu'nun yönetiminde olan Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü resmi hesabı kapatıldı. Twitter, rektörlük hesabını askıya aldı.

Twitter'dan flaş hamle! Melih Bulu'nun yönetimindeki hesap kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne daha önce AKP'den milletvekili adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu atandı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri günlerce kampüs çevresinde protestolara yaparak atamaya tepki gösterdi. Rektörle ilgili tartışmalar devam ederken bir hamle de Twitter'dan geldi.

Twitter, Bulu'nun yönettiği Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü resmi hesabını kapattı. "@bounrektorluk" adındaki hesaba girildiğinde "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" uyarısı veriliyor.

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