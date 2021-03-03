Twitter’dan flaş karar! O kuralı ihlal eden hesaplar tamamen engellenecek Koronavirüs aşılarına ilişkin yanlış bilgi yayan Twitter kullanıcılarının hesaplarının kalıcı olarak engelleneceği belirtildi.

1 8 Sosyal medya platformu Twitter'dan koronavirüs salgınına ilişkin flaş bir açıklama yapıldı.