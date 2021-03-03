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  3. Twitter’dan flaş karar! O kuralı ihlal eden hesaplar tamamen engellenecek

Twitter’dan flaş karar! O kuralı ihlal eden hesaplar tamamen engellenecek

Koronavirüs aşılarına ilişkin yanlış bilgi yayan Twitter kullanıcılarının hesaplarının kalıcı olarak engelleneceği belirtildi.

Twitter’dan flaş karar! O kuralı ihlal eden hesaplar tamamen engellenecek 118

Sosyal medya platformu Twitter'dan koronavirüs salgınına ilişkin flaş bir açıklama yapıldı.