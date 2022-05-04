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  3. Twitter'ı satın alan Elon Musk'tan milyonlarca kullanıcının merakla beklediği haber! Ücretli mi olacak?

Twitter'ı satın alan Elon Musk'tan milyonlarca kullanıcının merakla beklediği haber! Ücretli mi olacak?

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'ın ücretli olup olmayacağı hakkında beklenen açıklamayı yaptı.

Twitter'ı satın alan Elon Musk'tan milyonlarca kullanıcının merakla beklediği haber! Ücretli mi olacak?

Twitter yönetim kurulunun, platformun Elon Musk tarafından satın alınmasını onaylamasının ardından Musk'tan beklenen açıklama geldi.

Twitter'ın "standart kullanıcılar için" ücretsiz olmaya devam edeceğini vurgulayan Elon Musk, daha önceki açıklamalarında, Twitter'ı "yeni özellikle geliştirerek daha iyi noktaya getireceğini" söylemişti.

Twitter yönetim kurulunun, platformun Elon Musk tarafından satın alınmasını onaylamasının ardından Elon Musk, sosyal medya platformunun şirket ve hükümetler için "cüzi ücretleri" olabileceğini açıkladı.

Musk, CNN'in bir haberini tweetleyerek sözlerine başladı. Haberde, bazı büyük ABD şirketleri, "Twitter eğer nefret söylemini sınırlayan moderasyon politikalarından geri adım atarsa şirketi boykot etmeye" çağrılıyordu.

Twitter'ı satın alan Elon Musk'tan milyonlarca kullanıcının merakla beklediği haber! Ücretli mi olacak?

Elon Musk'ın Twitter'ı devralma sürecinin bu yılın sonlarına doğru tamamlanması bekleniyor.

Musk anlaşmanın duyurulması öncesi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Umarım beni en sert eleştirenler bile Twitter'da kalmaya devam eder, çünkü ifade özgürlüğü bu demek" ifadelerini kullanmıştı.

Musk, platformdan "trol" kullanıcıları da kaldırmayı ve tamamen gerçek kullanıcılarla devam etmeyi de hedeflediğini söylemişti.

Twitter'ı satın alan Elon Musk'tan milyonlarca kullanıcının merakla beklediği haber! Ücretli mi olacak?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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