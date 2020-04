Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'den salgınla mücadele için 1 milyar dolar bağış

Twitter'ın CEO'sundan önemli bağış. Twitter'ın üst yöneticisi (CEO) Jack Dorsey, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için 1 milyar dolar bağışta bulunacağını açıkladı.

Sosyal medya devinin kurucusu Dorsey, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, toplam mal varlığının yaklaşık yüzde 28'ini, yani bir milyar doları, salgınla mücadeleye bağışlayacağını duyurdu.

Dorsey, bir milyar dolarlık bağışı, yine sahibi olduğu Square uygulamasından aktaracağını ve koronavirüs salgınından sonra da kız çocuklarının sağlık ve eğitimi ile evrensel temel gelir araştırmaları için yardımlarını sürdüreceğini ifade etti.

JACK PATRİCK DORSEY KİMDİR?

19 Kasım 1976’da doğdu. Amerikalı yazılım mimarı ve iş adamı. Birçok kişi tarafından Twitter ve bir mobil ödeme şirketi olan Square'un kurucusu kimliği ile tanınır.

San Francisco, Kaliforniya’da yaşıyor. Dorsey, 1994 yılında yani 14 yaşındayken, kimi taksi şirketleri tarafından hala kullanılmakta olan, birkaç tane açık kaynaklı sevkiyat yönlendirme yazılımı geliştirdi. Missouri University of Science and Technology ve New York Üniversitesi eğitimlerini yarıda bıraktı.

2008'de MIT Technology Review tarafından "35 yaşın altındaki en yenilikçi 35 kişi"den biri seçildi.