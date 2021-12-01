Günlük 200 milyon kullanıcının aktif olduğu, dünya gündemini şekillendiren Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey bir anda istifa kararı alarak yerini pek tanınmadık bir isim olan Parag Agrawal'a bıraktı. Bu bağlamda, Twitter'ın yeni CEO'su Parag Agrawal kimdir? Kaç yaşında, nereli? Parag Agrawal'ın Türkiye'de kazandığı ödül neydi? Detaylar haberimizde...

PARAG AGRAWAL KİMDİR?

37 yaşındaki Parag Agrawal 21 Mayıs 1984 tarihinde Hindistan'ın Ajmer şehrinde doğmuştur. Küçük yaşta Mumbai'ye taşınmıştır. Agrawal'ın babası Hindistan Atom Enerji Departmanında kıdemli bir memur, annesi ise emekli bir öğretmendi. Şarkıcı Shreya Ghoshal'la sınıf arkadaşıydı.

2001 yılında Türkiye'de düzenlenen Uluslararası Fizik Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmıştır. 2000 yılında ülke çapında gerçekleştirilen Hindistan Teknoloji Enstitüleri'ne giriş için gerekli olan sınavda 77. sırayı almıştır. 2005 senesinde Hindistan Bombay Teknoloji Enstitüsi'nden mezun olmuştur. Sonrasında ise bilgisayar bilimi alanında doktora yapmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmıştır.

Agrawal Amerika'da bilgisayarların büyük miktarda dijital veri saklamasını sağlayan veri tabanı sistemleri üzerine çalışan bir araştırma grubuna dahil oldu.

Araştırmanın yürütücüsü ve Agrawal'in tez danışmanı olan Dr. Jennifer Widom, Agrawal'ın Stanford'daki öğrenciler arasında matematiği ve bilgisayar biliminin temelini oluşturan teoriyi en iyi kavrayan kişi olarak gösterdi.

Agrawal'ın veri tabanları üzerine çalışıyor olması dünyanın her yerinden milyonlarca kullanıcının veri akışını kontrol eden Twitter için harika bir aday olmasını sağlamıştı. Twitter'a 2011 yılında katılıp reklam teknolojilerini yöneten mühendislik ekibinin as elemanları arasında girdiğinde Agrawal'ın daha doktorası bitmemişti.

Makine öğrenmesi olarak adlandırılan matematik sistemlerini geniş kapsamlı olarak kullanan ilk ekip Twitter reklam ekibiydi. Agrawal ve arkadaşları bu teknikleri kullanarak Twitter'ın reklam gelirinin artmasını sağladılar. Bu gelişme de Agrawal'ın şirket içerisindeki nüfuzunu arttırdı.

Sonrasında Twitter Mimari Grubu'na dahil olan Agrawal, şirketin geliştirilmekte olan projelerine yön veren isim haline gelmişti.

2015'te CEO olarak Twitter'a geri dönen Dorsey'nin, uygulamanın zaman akışına yeniden odaklanılması yönündeki çalışmalarında en yakın ekip arkadaşlarından biri Agrawal'dı. 2017'de de CTO'luğa terfi edildi.

Agrawal CTO olduktan sonra bile dikkatleri çekmeyen bir profil benimseye devam etti. Ancak perde arkasında Twitter'ın hızla yeni ürünler ve hizmetler sunmasına engel olan parçalı teknik altyapısını yeniden inşa etmek için çalışan da oydu. Twitter'ı bulut sistemine geçiren kişi de Agrawal oldu.

PARAG AGRAWAL'IN TÜRKİYE'DE KAZANDIĞI ÖDÜL NEYDİ?

Parag Agrawal 2001 yılında Türkiye'de düzenlenen Uluslararası Fizik Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmıştır. Yarışma Antalya'da düzenlenmiştir.

Uluslararası Fizik Olimpiyatları, lise öğrencileri için her yıl düzenlenen bir fizik yarışmasıdır.

Uluslararası Bilim Olimpiyatlarından biridir. İlk Uluslararası Fizik Olimpiyatları (IPhO) 1967'de Polonya'nın Varşova kentinde yapıldı. Her yıl düzenlenen yarışmada, ulusal düzeyde seçilen en fazla beş öğrenci ve iki lider bulunmaktadır.