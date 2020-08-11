Twitter'ın yeni özelliği test edilmeye başlandı!

Twitter'a gelecek olan yeni güncelleme ile birlikte, kullanıcılarına çeviri yapabilme imkanı sunacak. Twitter tarafından yeni yayınlanan bir blog yazısı ile birlikte küçük bir grup kullanıcının, tweet çeviri özelliğini test ettiği ifade edildi. Açıklamadan anlaşıldığı kadarı ile bu yenilik, otomatik bir tweet çeviri imkanı sunacak. Böylece tüm kullanıcıların, kendi dillerinden farklı olarak diğer tüm tweetleri okuyabilmesi amaçlanıyor.

Şimdilik yeni Twitter özelliği, diğer dillerden İngilizce çeviri yapma üzerine işlevsellik gösteriyor. Fakat ilerleyen zamanlarda çeviri yapılan diller, oldukça geniş bir liste haline gelecektir. Sadece çeviri yapılması ile sınırlı kalınmayıp, kullanıcıların kendi dillerindeki tweetlerin önerilen sıralamada sunulması gibi çevirisi yapılmış tweetler de aynı şekilde kullanıcılara gösterilecek.

Tweetlerin, kullanıcılar tarafından orijinal dilinde de görülmesinin mümkün olacağına dikkat çekiliyor. Yani kullanıcılar isterse, çeviri yapılmış orijinal tweete de ulaşabilecekler. Şu an için bu yeni Twitter özelliği konusunda bilinen detaylar bunlar olarak görülüyor. Ne zaman test sürecinin sonlandırılacağı ve aktif kullanıma başlanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. İlerleyen dönemlerde bu konuda yeni bilgiler gelmeye devam edecek.