Twitter'ın yeni WhatsApp özelliği şimdiden gözde oldu! Duyunca bayılacaksınız!

Twitter, yeni bir özellik üstünde çalıştıklarının bilgisini verdi. Yeni özellik ile birlikte Twitter'ın yeni butonuyla WhatsApp'taki kişiler ve gruplarla tweet paylaşabilecek.

Gül Erdoğan
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Twitter'ın yeni WhatsApp özelliği şimdiden gözde oldu! Duyunca bayılacaksınız!

Kullanıcılarına yeni deneyimler sunmak isteyen Twitter, platforma tweet düzenleme özelliği eklemek için çalışmalarına başlamıştı. Bunun yanı sıra bir yeni özelliği daha duyuran twitter kullanıcıları iyiden iyiye heyecanlandırdı.

Twitter'ın yeni WhatsApp özelliği şimdiden gözde oldu! Bayılacaksınız!

WHATSAAP'TA TWEET PAYLAŞILACAK

Twitter, Android kullanıcıları için gönderilerin altına bir WhatsApp butonu ekleyerek tweet paylaşmanın yeni bir yolunu deniyor. Bu özellik ile birlikte Twitter'ın yeni butonuyla WhatsApp'taki kişiler ve gruplarla tweet paylaşabilecek.

Twitter'ın yeni WhatsApp özelliği şimdiden gözde oldu! Bayılacaksınız!

TEST AŞAMASINDA

Yeni özellikle birlikte, tweet'lerdeki paylaşım simgesinin WhatsApp butonuyla değiştirildiği görülüyor. Şimdilik sadece Hindistan'da denenen yeni özelliğin, önümüzdeki haftalarda platforma eklenmesi öngörülüyor.

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