Txus Alba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Txus Alba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Txus Alba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Txus Alba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Txus Alba 31 Ocak 2003 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Alba Ramos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Txus Alba Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Phsport yapmaktadır. Txus Alba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Barcelona Atlètic futbol takımında oynamaktadır. FC Barcelona Atlètic takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Txus Alba'nin FC Barcelona Atlètic ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Txus Alba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/txusalba/

Txus Alba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Txus Alba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Txus Alba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Txus Alba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında CF Damm Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında Espanyol Alty.

1 Temmuz 2018 yılında Barça U16

1 Temmuz 2019 yılında Barça U18

1 Temmuz 2020 yılında Barça U19

1 Temmuz 2022 yılında Barça Atlètic

Txus Alba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Txus Alba şuan FC Barcelona Atlètic takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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