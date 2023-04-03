Ty Walker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ty Walker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ty Walker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ty Walker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ty Walker 2 Eylül 2003 tarihinde Shelby, Ohio şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Ty Bradshaw Walker şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ty Walker Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ty Walker, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Greuther Fürth II futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Greuther Fürth II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ty Walker'nin SpVgg Greuther Fürth II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ty Walker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ty Walker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ty Walker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ty Walker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2019 yılında MNUFC Academy

1 Ocak 2020 yılında NYRB Academy

16 Eylül 2021 yılında K'lautern U19

1 Temmuz 2022 yılında Gr. Fürth II

Ty Walker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ty Walker şuan SpVgg Greuther Fürth II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Indiana Elite FC (2013-2017), Charlotte Independence (2017-02/2019), Minnesota United FC (03/2019-12/2019), New York Red Bulls (01/2020-09/2021), 1.FC Kaiserslautern (09/2021-2022)

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