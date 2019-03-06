TYB Erzurum Şubesi Ethem Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin emekli öğretim üyesi araştırmacı-yazar Ethem Çalık (73) vefat etti.

Uzun bir süredir yakalandığı hastalıkla mücadele eden Çalık Erzurum'da toprağa verildi. Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi'nin kurucu üyelerinden olan Çalık'ın vefatı üzerine dernek tarafından bir başsağlığı mesajı yayınlandı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Erzurum'un edebiyat tarihimize not düşen isimlerinden biri olan Ethem Çalık'ın vefatı ile büyük bir kayıp daha yaşadık. Binlerce öğrenci yetiştiren, alanında önemli eserler yazan Çalık derneğimizin kurucuları arasında yer almış; edebiyat-sanat üzerine sağlığı el verdiği sürece büyük destekleri olmuştur.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi olarak, başta ailesi olmak üzere, eş, dost yakınlarına ve edebiyat camiasına başsağlığı diliyoruz.

Erzurum güzel bir insanını daha ebediyete uğurladı. Cenab-ı Hak'tan Rahmet niyaz ediyoruz."

Kaynak: İHA