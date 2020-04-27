TYB İstanbul Şubesi’nden Erbaş’a destek açıklaması

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi, Ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerce eleştirilen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

Ramazanın ilk cuma namazını Hacı Bayram Camisi'nde kıldırırken, uyuşturucu, alkol ve eşcinselliğin İslam dinince haram kabul edildiğini, bunların insan sağlığına zararlarının bulunduğunu vurgulayan ve bir kısım barolar ile sivil toplum örgütlerinin kasıtlı saldırılarına maruz kalan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a bir destek de TYB İstanbul Şubesi'nden geldi.

"Şer odaklarının gösterdiği tepkiyi kaygıyla izliyoruz"

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı tarafından yapılan yazılı açıklamada "Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş'ın irad ettiği hutbeden sonra ülkemizdeki bazı şer odaklarının göstermiş olduğu tepkiyi kaygıyla izliyoruz. Kaygımızın sebebi çirkinliğin ve çirkefliğin sesinin hakikatin sesini bastırmaya çalışmasındandır. Her yanı iyilik ve güzellikle mayalanmış bu topraklarda hayâsızlığın hadsizliği bizi ürkütmektedir." ifadelerine yer verildi.

"Görüntüde açık hainlik düşmanlık vardır"

"Ortada bu ülkenin bütün değerlerine düşman örgütlü bir kötülük vardır." denilen açıklamada, "Beslendikleri fonların hakkını verme çabasıyla memleketin hayrına olan her şeye açıktan düşmanlık etmeyi meslek haline getirdiklerini açıkça görüyoruz. Malum kötülük şebekesi farklı zamanlarda faklı kılıklarla karşımıza çıkmaktadır. Bazen avukat bazen doktor bazen gazeteci ve sanatçı kılıfının ardından gürültü çıkarsalar da görüntü ortadır. Görüntüde açık hainlik düşmanlık vardır. Türk milleti tarih boyunca kendisine kırmızı çizgi olarak belirlediği dinine diyanetine devletine her zaman sahip çıkmıştır. Bundan sonra da aynı azim ve inançla değerlerini muhafaza etmeye devam edecektir. Barolarda hâkimiyetini kurmuş, Türkiye düşmanı yapıların kirli oyunlarına aziz milletimiz hiçbir zaman fırsat vermeyecektir." ifadeleri yer aldı.

"Halkımız bu ahlaksız oyunlara müsaade etmeyecektir"

TYB İstanbul Şubesi tarafından yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı; "Dünya genelinde güçlü bir lobiye sahip olan sapkınların projeleri bereket yurdu memleketimizde tutmayacak kimliğine ve kültürüne her şart altında sahip çıkan halkımız bu ahlaksız oyunlara müsaade etmeyecektir. Ahlaksızların cesareti çoğu zaman erdemli insanların sükûtundan dolayıdır. Bundan sonra sapkınlığı meşru göstermeye yönelik kirli propagandalara karşı sessiz kalmayacağımızı özellikle belirtmek isteriz. Türkiye sapık düşünceli barolardan, din ve diyanet düşmanı terör destekçisi derneklerden daha büyüktür. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi olarak ahlaksız yapılara karşı Diyanet İşleri Başkanımızın her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyor sayın başkanımızın eşcinselliği lanetleyen tarihi konuşmasına imzamızı atıyoruz."

Kaynak: İHA