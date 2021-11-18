Anadolu Efes 98 - 77 Monaco | MAÇ SONUCU

Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonu olan THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Bu kapsamda 11 hafta karşılaşmasında Anadolu Efes ile Monaco kozlarını paylaştı.

Temsilcimiz Anadolu Efes baştan sona önde götürdüğü mücadeleyi 98-77 galip bitirdi.

Böylelikle Anadolu Efes; Alba Berlin ve Olympiakos'un ardından Monaco'yu da devirerek üst üste 3. galibiyetini almış oldu.

Anadolu Efes bu sonucun ardından 11. maçında 5. galibiyetini alırken Monaco da 5 galibiyette kaldı.

ÇEYREK SONUÇLARI

1. ÇEYREK SONUCU: Anadolu Efes 24-20 Monaco

2. ÇEYREK SONUCU: Anadolu Efes 58-40 Monaco

3. ÇEYREK SONUCU: Anadolu Efes 73-61 Monaco

4. ÇEYREK SONUCU: Anadolu Efes 98-77 Monaco