Tyias Browning kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyias Browning Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tyias Browning adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tyias Browning Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tyias Browning 27 Mayıs 1994 tarihinde Liverpool şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çin,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Tyias Charles Browning / 蒋光太 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tyias Browning Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tyias Browning, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Tyias Browning'nin Shanghai Port ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tyias Browning Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/tybrowning

http://www.instagram.com/tybrowning/

Haberin Devamı

Tyias Browning Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tyias Browning isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tyias Browning Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tyias Browning futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Everton U18

1 Temmuz 2012 yılında Everton U21

10 Ocak 2014 yılında Wigan

2 Şubat 2014 yılında Everton U21

1 Temmuz 2014 yılında Everton

30 Ocak 2017 yılında Preston

31 Mayıs 2017 yılında Everton

8 Temmuz 2017 yılında Sunderland

31 Mayıs 2018 yılında Everton

20 Şubat 2019 yılında GZ Evergrande

9 Temmuz 2019 yılında GuaZ FC Res.

1 Ocak 2020 yılında GZ Evergrande

22 Ağustos 2022 yılında SH Port

Tyias Browning Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tyias Browning şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tyias Browning Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Everton FC (2004-2013)

Çin takımında 6 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

İngiltere U19 takımında 5 numaralı formasıyla 21 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.